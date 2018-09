Lindsay Lohan schiaffeggiata da una mamma in un live Instagram VIDEO

Lindsay Lohan torna nuovamente a far parlare di sé. L’attrice di Mean Girls, al momento in Russia, ha postato una diretta su Instagram mentre interagisce, a modo suo, con una famiglia di rifugiati.



In un primo momento la Loahn offre aiuto, offrendosi di portare con sé i due bambini per farli stare nel comfort di un hotel.



Ma quando la madre, infastidita dall’insistenza dell’attrice, fa per andarsene, Lindsay diventa più “aggressiva”, dandole della trafficante di bambini.

Tenta quindi di afferrare uno dei suoi figli e la donna si rivolta colpendola in faccia.

what is happening… lindsay lohan tried to kidnap two refugee children because she thought the mom was trafficking her children she then was punched by the mother wow… pic.twitter.com/WYvchUqVNh

— ryan (@ryanspearsz) 29 settembre 2018