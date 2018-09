Accadde oggi...aneddoti e curiosità sul 29 settembre

Il 29 settembre è il 272º giorno del calendario gregoriano. Mancano 93 giorni alla fine dell’anno. La Playstation arriva in Europa

ROMA – Il 29 settembre è il 272º giorno del calendario gregoriano. Mancano 93 giorni alla fine dell’anno.

29 settembre: accadde oggi

Nel 1902, apre il primo teatro di Broadway, dell’impresario David Belasco. Nel 1936, Francisco Franco instaura un regime dittatoriale in Spagna. Due anni dopo, nel 1938, Regno Unito e Francia, Germania e Italia, firmano l’Accordo di Monaco, che permette alla Germania di occupare i Sudeti, una regione della Cecoslovacchia.

Nel 1943, Il Generale statunitense Dwight D. Eisenhower e il maresciallo italiano Pietro Badoglio firmano l’armistizio lungo a bordo della nave britannica Nelson, al largo della costa di Malta. L’anno dopo, nel 1944, le truppe dell’Unione Sovietica entrano in Jugoslavia.

Nel 1964, Mafalda, la famosa striscia a fumetti del cartoonist Argentino Quino, appare per la prima volta sui giornali. Nel 1969, viene eseguita per la prima volta la Sinfonia n. 14 di Dmitrij Šostakovic. A distanza di dieci anni, nel 1979, Papa Giovanni Paolo II è il primo papa a visitare l’Irlanda.

Nel 1995, il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l’esistenza della base segreta militare denominata Area 51. Nello stesso giorno, esce il film Apollo 13 del regista statunitense Ron Howard, con Tom Hanks e ispirato a una vicenda realmente accaduta alla NASA nel 1970. Sony, invece, rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi.

Nel 2004, l’asteroide Toutatis passa a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra: non si avvicinava così tanto dal 1353. Nel 2009, un terremoto di 8.3 della scala Richter colpisce le isole Samoa, innescando uno tsunami. Interi villaggi vengono spazzati via. 29 settembre è anche una canzone scritta da Mogol e Lucio Battisti e cantata dall’Equipe 84.

Buon compleanno a…

Loretta Goggi (cantante e attrice), Silvio Berlusconi (politico e imprenditore), Pierluigi Bersani (politico italiano), Anita Ekberg (attrice svedese), Raf (cantautore italiano) e Andriy Shevchenko (ex calciatore ucraino).

Si festeggia oggi:

Sant’Eutichio di Marmara, San Ludwino di Treviri, San Ludwino di Treviri e San René Goupil.

29 settembre 2018