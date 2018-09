WWF: il 7 ottobre torna Urban Nature

L’elisir di buona salute per tutti noi, e in particolare per i più piccoli, è nascosto nel verde urbano. È questo che anima Urban Nature 2018, la giornata autunnale, giunta alla sua seconda edizione, che il WWF organizza domenica 7 ottobre in tutta Italia con un grande coinvolgimento popolare e dedicata ad un nuovo modo di pensare gli spazi urbani.

Quest’anno il WWF punterà i riflettori sugli effetti che provoca uno stile di vita condizionato dal vivere in un ambiente artificiale dove la natura e la salute vengono spesso al secondo posto e dove i più piccoli sono anche i più colpiti.



Si proporranno anche soluzioni, ideate soprattutto dai giovani, per promuovere e proteggere la biodiversità in ambito urbano da rilanciare ad amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole.



Giovedì 4 ottobre, infatti, oltre 2.000 studenti animeranno l’anteprima di Urban Nature 2018: nella giornata di San Francesco, centinaia di ragazzi daranno vita ad un vero e proprio road-show promosso dal WWF, in cui le scuole superiori nella propria città presenteranno i loro prodotti multimediali e progetti di recupero delle aree verdi agli amministratori, alle comunità locali e ai loro coetanei per stimolare un impegno concreto sulla tutela della biodiversità urbana.