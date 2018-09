Accadde oggi...aneddoti e curiosità sul 30 settembre

ROMA – Il 30 settembre è il 273º giorno del calendario gregoriano. Mancano 92 giorni alla fine dell’anno.

30 settembre: accadde oggi

Nel 1988, Jack lo Squartatore uccide la sua terza e quarta vittima, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. Nel 1917, viene pubblicata la prima Costituzione russa. Esattamente trent’anni dopo, nel 1947, avviene, invece, la prima trasmissione televisiva delle World Series, tra New York Yankees e Brooklyn Dodgers.

Nel 1954, viene effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale. Nel 1967, debutta la BBC Radio 1; le altre radio nazionali della BBC adottano una numerazione. Le specifiche dell’Ethernet vengono pubblicate dalla Xerox assieme a Intel E Digital Equipment Corporation nel 1980. Nel 2002, viene effettuato il primo trapianto di fegato in Italia su paziente di 49 anni sieropositivo. Il presidente russo Vladimir Putin, nel 2004, dà il via libera all’accettazione del Protocollo di Kyoto, le nazioni devono ridurre le emissioni di gas serra del 5%. Nel 2009, l’isola di Sumatra in Indonesia è devastata da un violento sisma di 7,6 gradi sulla scala Richter, oltre 1100 le vittime.

Buon compleanno a…

Renato Zero (cantautore italiano), Giorgio Panariello (comico e attore italiano), Monica Bellucci (attrice italiana) e Marion Cotillard (attrice francese).

Si festeggia oggi:

Sant’Ismidone di Die, Sant’Onorio di Canterbury e i Santi Urso e Vittore.

30 settembre 2018