Volley, mondiali: Polonia bis, doppietta per le azzurre

Secondo successo consecutivo per la nazionale italiana femminile nel Campionato del Mondo 2018, in corso di svolgimento in Giappone. Le azzurre di Davide Mazzanti hanno battuto con un netto 3-0 il Canada, salendo a quota 6 punti nel girone B. Dopo la pausa di oggi, le ragazze torneranno in campo martedì 2 ottobre per affrontare il Cuba.

Un mondiale che inizia, uno che finisce.

La Polonia è ancora campione del mondo. Dopo la vittoria nel 2014, la nazionale di volley maschile fa il bis, battendo in finale il Brasile per 3 a 0. La squadra polacca porta a casa anche un buon numero di riconoscimenti individuali ai suoi giocatori. Miglior schiacciatore a Michal Kubiak, Miglior centrale a Piotr Nowakowski, Miglior libero a Pawel Zatorski e MVP a Bartosz Kurek.