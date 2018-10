Nadia Toffa dopo la polemiche sul cancro-dono: “Non mi sono espressa in modo chiaro”

ROMA – Nadia Toffa – tornata in tv, al timone de Le Iene – ha parlato per la prima volta ufficialmente dopo la polemica che l’ha investita nei giorni scorsi in cui definiva il cancro un dono.

“Purtroppo non tutti hanno colto e ci sta che la mia comunicazione non sia stata immediatamente comprensibile”, ha detto la conduttrice in un’intervista al Corriere.it. Il cancro, ha spiegato, “è una sfiga che ho saputo trasformare in un dono, cioè la forza che ha saputo tirarmi fuori. Ho cercato di trasformare quest’accidente che ovviamente mai e poi mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci”.

Insomma, Nadia ha fatto marcia indietro, dicendo di essere stata fraintesa: “Non mi sono espressa in modo sufficientemente chiaro, le parole a volte sono limitanti: io non credo di avere chissà quali risorse però sono riuscita a rovesciare l’ottica della malattia per vederci un’opportunità, come dicevo prima. Non sconfiggerlo, che è un’altra cosa purtroppo, ma provare a combatterlo anche in un’altra maniera, diciamo di lavorarlo ai fianchi…”.

Lo sfogo su Instagram

Qualche giorno fa il primo sfogo su Instagram, in cui la iena si era scagliata contro quelli che ha definito “webeti”: “Gli webeti proprio perché ebeti continuano a ridere della parola dono. Non ho mai sostenuto di essere fortunata ad avere il cancro. Sono pazza secondo voi?!”.

Ecco il lungo post.