Prima di questo rapporto lui ha eiaculato in un fazzoletto...

Buongiorno,

Ieri sera il mio ragazzo ed io abbiamo avuto un rapporto (protetto). Prima di questo rapporto (pochissimi minuti prima) lui ha eiaculato in un fazzoletto (tramite stimolazione manuale), dopodiché si è pulito mani e pene con un paio di fazzoletti e si è messo il profilattico (e quindi

consumato il rapporto)..Considerando che io sono in giorni fertili, devo preoccuparmi? Può essere considerato un comportamento a rischio?

Grazie mille per l’attenzione

Anonima

Cara Anonima,

nel caso di rapporti ravvicinati è sempre importante proteggere il secondo rapporto dall’inizio alla fine soprattutto se la donna si trova nel suo periodo fertile, in quanto i residui di sperma della precedente eiaculazione potrebbero fuoriuscire anche nelle primissime fasi dei rapporti successivi. Questo perchè gli spermatozoi rimangono in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene.

Di solito non basta una buona pulizia del pene per eliminare questi residui, è infatti consigliabile orinare oltre che mantenere buone pratiche di igiene per potere eliminare le tracce preesistenti. Va ricordato però che la minzione dopo l’eiaculazione non ha assolutamente un potere contraccettivo, ma semplicemente riduce la possibilità di concepimento.

Voi avete scelto il comportamento più adeguato e saggio, ovvero proteggere il rapporto dall’inizio alla fine in modo da non esporvi a rischi inutili soprattutto in vista del fatto che ti trovavi nel periodo fertile.

Per cui secondo quello che hai raccontato non dovrebbero esserci dei pericoli significativi, siete stati molto bravi. Proteggersi è la premessa fondamentale per vivere l’intimità con maggiore serenità.

Torna a scrivere se ne sentissi il bisogno.

Un caro saluto!

1 ottobre 2018