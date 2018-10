Asia Argento in lacrime: "Voglio ritornare a X Factor" - VIDEO

“Io vorrei ritornare a X Factor”.



E’ in lacrime Asia Argento al termine dell’intervista rilasciata a Non è l’Arena.

L’attrice ha raccontato a Massimo Giletti la sua verità su Jimmy Bennett e le conseguenze sulla sua vita, sia privata che professionale, dopo le accuse di violenza.

(in calce l’intervista integrale)

“Vorrei veramente tornare a X Factor, riappropriarmi della mia vita, vorrei tornare a fare il mio lavoro, perché mi ha tenuta in vita dopo la morte di Anthony. Me lo merito, non ho fatto niente di quello di cui vengo accusata”.

Asia, sempre a testa alta, ha risposto a tutte le domande, scomode e faticose, sul caso Wainstein e su quello di Jimmy Bennett.