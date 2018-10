Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione dell'1 ottobre 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Caffè: oggi si festeggia la giornata internazionale

E’ una delle bevande più apprezzate al mondo e per questo oggi, 1 ottobre, si festeggia la sua giornata internazionale. Si tratta del caffè, miscela dal gusto intenso di cui il 95% della popolazione mondiale non può fare a meno. Organizzato dall’Ico (International Coffee Organization), l’evento è giunto alla quarta edizione ed ha come tema “Le donne nel settore del caffè”. Secondo i dati Fao, infatti, il gentil sesso rappresenta il 43% della forza lavoro in agricoltura e svolge lavori trasversali partendo da quello di contadino fino a quello di imprenditore. Anche l’Italia ricorderà la giornata internazionale del caffè con eventi sparsi su tutto il territorio: tra questi Vergnano presenterà il Pink Coffee, un’edizione limitata nata in collaborazione con l’International Women of Coffee Alliance e Illycaffè, con “Thanks4thecoffee”.

Volley, mondiali: Polonia bis, doppietta per le azzurre

Polonia ancora campione del mondo. Dopo la vittoria nel 2014, la nazionale polacca di volley ma-schile fa il bis, battendo in finale il Brasile per 3 a 0. Un mondiale che finisce, uno che inizia. Secon-do successo consecutivo per la nazionale italiana femminile nel Campionato del Mondo 2018, in cor-so di svolgimento in Giappone. Le azzurre di Davide Mazzanti hanno battuto con un netto 3-0 il Canada, salendo a quota 6 punti nel girone B. Dopo la pausa di oggi, le ragazze torneranno in campo martedì 2 ottobre per affrontare il Cuba.

Kiara Fontanesi vince il Mondiale di Motocross

Kiara Fontanesi centra il bersaglio grosso. Per la sesta volta conquista il tetto del mondo. È lei la più forte del mondiale Femminile di Motocross. Nella lunga storia dell’autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari, Kiara ha scritto l’ennesima pagina di storia di sport in un weekend impegnativo: il più difficile dell’anno perché in due manche le sorti del mondiale potevano prendere diverse sfaccettature. Solo alla fine della seconda manche, Kiara ha potuto scacciare lo stress e godersi la vittoria.

Baby, la nuova serie italiana Netflix arriva il 30 novembre

E’ previsto per il 30 novembre il debutto di Baby, la nuova serie originale italiana Netflix in 8 epi-sodi ispirata al caso delle “baby squillo” dei Parioli. La storia, segue le vicende di un gruppo di ado-lescenti del quartiere romano intenti a sfidare la società e alla ricerca della propria identità Sullo sfondo amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi. ‘Baby’ è soprattutto una storia di amore e incomprensioni, romantica e dark allo stesso tempo. Ogni personaggio intraprende il suo viaggio, alla ricerca dell’amore e della felicità.

Marco Mengoni annuncia il nuovo singolo

Uscirà il prossimo 19 ottobre il nuovo e attesissimo singolo di Marco Mengoni. Ad annunciarlo lo stesso cantante di Ronciglione, che – sui social – ha pubblicato un estratto del video che accompagnerà il brano ancora senza nome. Poche immagini in cui Marco è protagonista tra le vie di Palermo, dove la clip è stata girata. In sottofondo un estratto della canzone, apripista del prossimo album dell’ex vincitore di X Factor, negli store dal 30 novembre. Il disco, anch’esso senza nome, arriva a tre anni da Parole in circolo e Le cose che non ho.

1 ottobre 2018