Accadde oggi... Aneddoti e curiosità sul primo ottobre

ROMA – Il primo ottobre è il 274º giorno del calendario gregoriano. Mancano 91 giorni alla fine dell’anno.

1 ottobre: Accadde oggi

In questo giorno, ma del 1811 la prima nave a vapore del Mississippi arriva a New Orleans . Nel 1869 l’ Austria emette la prima cartolina postale . Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. È il 1888 quando viene ricevuta la seconda lettera da parte di Jack lo squartatore.

Nel 1890 il Congresso degli Stati Uniti fonda il Yosemite National Park. Nel 1891 in California viene inaugurata l’ Università di Stanford . data storica per lo sport quella del primo ottobre 1903. I Boston Americans giocano contro i Pittsburgh Pirates nella prima gara delle moderne World Series di baseball.

Nel 1943 Seconda guerra mondiale: Napoli viene occupata dai soldati Alleati. Il primo ottobre del 1946 i principali esponenti del Nazismo vengono condannati al Processo di Norimberga. Nel 1949 Mao Zedong dichiara la costituzione della Repubblica Popolare Cinese. Nel 1969 il Concorde infrange la barriera del suono per la prima volta. Nel 1976, i n Italia per l’ultima volta si avvia l’anno scolastico in questo giorno.

Si festeggia oggi:

Sant’Abreha, re d’Etiopia; San Bavone di Gand, eremita; San Nicezio di Treviri, vescovo; San Piatone di Tournai, sacerdote e martire; San Romano il Melode, confessore; San Vasnolfo, monaco.

Buon compleanno a…

Samuele Bersani, cantautore; Walter Mazzarri, ex calciatore e allenatore di calcio; Milly Carlucci, conduttrice televisiva e attrice; Marco Tullio Giordana, regista e sceneggiatore.

1 ottobre 2018