Asia Argento vs Salvo Sottile: la chat della lite finisce in rete

Salvo Sottile come Rain Dove.

Ai microfoni di Striscia la Notizia, Asia Argento ha paragonato il giornalista alla modella che la scorsa estate divulgò i messaggi privati tra lei e Jimmy Bennett.

Anche lui, infatti, ha fatto lo stesso, pubblicando su Twitter una chat in cui Asia lo “ammoniva” pesantemente.

Tutto è nato dall’intervista rilasciata da Asia a Non è l’Arena.

Salvo non ci è andato troppo per il “sottile”, e su Twitter ha commentato duramente le dichiarazioni dell’attrice.

“Ma possibile che tutti ti saltano addosso e tu resti immobile? E poi dopo il sesso con uno ci torni a prendere il caffè (weinstein) e con l’altro, ragazzino infoiato, dopo che si è rivestito dici: dai prendi il copione…Semplice no?” E ancora, “Logica vuole che se uno abusa di me contro la mia volontà dopo il sesso ‘forzato’ non ci faccio un selfie insieme con gli occhi languidi ne ci vado dopo a mangiare. Gli do semmai due calci nel sedere”

Dopo la replica colorita di Asia, “Pacchiu di tu soru”, l’attrice ha inviato un messaggio privato a Sottile, chat che il giornalista non ha esitato a diffondere sul web.