Oggi 2 ottobre si festeggia la ‘Festa dei nonni’

ROMA – Sono 12 milioni i nonni d’Italia, e tra questi 1 su 3 si occupa quotidianamente dei nipoti, mentre 4,5 milioni prestano attività o supportano economicamente associazioni di vario tipo. Per questo oggi, 2 ottobre, la giornata è dedicata a loro.

La storia

Nata negli Stati Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter, la festa dei nonni è stata creata su proposta di Marian McQuade, una casalinga del Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. In Italia per questa ricorrenza è stata scelta la data del 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra gli angeli custodi.

Curiosità

Il fiore ufficiale della festa dei nonni è il nontiscordardimé.