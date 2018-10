Checco Zalone e tutti i vip morti per finta. Quando gli addii famosi sono fake news

ROMA – Cado dalle nubi ci sarebbe da dire per citare uno dei film di Checco Zalone. L’attore sarà veramente caduto dalle nuvole leggendo la notizia della sua morte. Sì perché, secondo internet, Zalone sarebbe deceduto in un tragico incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. A diffondere la notizia il sito “Il Messangero” (il nome richiama ovviamente il quotidiano romano Il Messaggero). Niente di più falso. Luca Pasquale Medici – questo il vero nome dell’attore – non è stato coinvolto in nessun incidente.

Il comico, però, non è il solo ad essere morto più volte per “finta”. Sono tanti i suoi colleghi che si sono visti in prima pagina per una loro prematura dipartita. Eccoli nella gallery.