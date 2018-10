Negramaro, migliorano le condizioni del chitarrista Lele

ROMA – “Fratello, queste due settimane sono state le più difficili della nostra storia. Ci stai insegnando ad essere sempre pronti a lottare per l’amore che ci circonda, per quello che ti sta dando vigore in questi giorni, che ti arriva forte da ognuna delle persone che ti ha vissuto profondamente ma anche da chi ti conosce appena”. Sono queste le ultime parole di incoraggiamento per l’amico Lele, che i Negramaro hanno affidato a Facebook. “La grande forza di volontà che hai dimostrato finora inizia a rasserenarci” continua la band. “Non smetteremo di incoraggiarti e di starti accanto fin quando non ti sarai ripreso la tua vita meravigliosa. Continua così, noi ci saremo sempre. Forza Lele”.

Una lotta che continua quella di Emanuele Spedicato, colpito lo scorso 17 settembre da un’emorragia cerebrale. Secondo l’ultimo bollettino medico infatti, il quadro clinico neurologico del musicista salentino è in miglioramento: “In questi giorni i sanitari del reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce hanno monitorato costantemente i parametri vitali del paziente, risultati sempre buoni, e l’evoluzione del quadro clinico neurologico”. Tuttavia la prognosi rimane ancora riservata.