Vegas Jones è Brillo nel nuovo video con Gemitaiz e Madman

ROMA – Dopo aver collezionato oltre 7 milioni di stream su Spotify, Brillo – il nuovo singolo di Vegas Jones – arriva su YouTube con il video ufficiale. Il brano vede i featuring di due grandi artisti del rap Gemitaiz e Madman, che hanno preso parte anche al videoclip.

Il video, prodotto da Borotalco.tv, è stato girato sotto l’attenta regia di Enea Colombi. Un lavoro curato nel minimo dettaglio che mette in risalto e celebra un’atmosfera mistica e concettuale. A brillare costumi, gioielli e scene che fanno da cornice ai tre artisti.

VEGAS JONES, rivelazione di questo 2018, continua a raccogliere un successo dopo l’altro a partire dal singolo “MALIBU”, brano rimasto per oltre 100 giorni nella classifica dei pezzi più ascoltati su Spotify Italia dove ha totalizzato oltre 38 milioni di stream che vanno di pari passo alle oltre 31 milioni di visualizzazioni su YouTube, numeri che lo hanno portato alla certificazione di doppio disco di Platino.

Bio

Il nome d’arte di VEGAS JONES (all’anagrafe Matteo Privitera, classe 1994, nato a Cinisello Balsamo – MI) s’ispira in parte al personaggio di Vincent Vega, protagonista del film “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino – di cui Matteo è un grande ammiratore – mentre il nome Jones è un vero e proprio tributo a Nasir Jones (NAS), noto rapper americano.

Nel 2016 firma per l’etichetta di Don Joe, Dogozilla Empire e a novembre dello stesso anno esce in free download “Chic Nisello”, un mixtape di 16 tracce che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Emis Killa e Nitro. A inizio 2017 pubblica il video della traccia “Trankilo”, contenuta in “Chic Nisello”, che oggi conta oltre 14 milioni di visualizzazioni su YouTube e che gli ha permesso di conquistare il primo disco d’oro della sua carriera. A giugno 2017 entra a far parte del roster di Universal Music e pubblica il singolo “Yankee Candle”. Il rapper chiude l’anno collezionando due singoli di platino e tre singoli d’oro.

Il 23 marzo è uscito il suo nuovo album “Bellaria”, registrato in Italia e mixato negli Stati Uniti, a Los Angeles. Vegas Jones nei prossimi mesi partirà il suo “Bellaria: il Tour”.