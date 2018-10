Accadde oggi...aneddoti e curiosità sul 2 ottobre

Il 2 ottobre è il 275 giorno del calendario gregoriano. Mancano 90 giorni alla fine dell’anno.

2 ottobre: accadde oggi

Nel 1925, William Taynton è il primo uomo a comparire in televisione. Nel 1950, la striscia Peanuts di Charles M. Schulz viene pubblicata per la prima volta, su sette quotidiani statunitensi. Nel 1959, il primo episodio di “Ai confini della realtà” viene mandato in onda negli USA.

Nel 1967, Thurgood Marshall presta giuramento come primo giudice afro-americano della Corte Suprema degli Stati Uniti. Nel 1996, gli Emendamenti dell’Electronic Freedom of Information Act vengono firmati dal presidente statunitense Bill Clinton. Nel 2001, gli aerei della compagnia di bandiera svizzera, Swissair, restano a terra a causa dell’assenza di liquidità a fronte della richiesta di pagamenti in contanti da parte dei fornitori. Nello stesso anno, negli Stati Uniti d’America viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs.

Nel 2009, a Messina e nei dintorni, a causa di nubifragi, una grossa frana danneggia gravemente Giampilieri Superiore e Scaletta Zanclea provocando 35 morti.

Buon compleanno a…

Matteo Branciamore (attore italiano), Romina Power (attrice statunitense) e Sting (cantante britannico).

Si festeggia oggi:

San Beregiso, Sant’Ursicino di Coira e San Teofilo di Bulgaria.

2 ottobre 2018