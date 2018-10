MTVSummerHits, il brano “One Kiss” incoronato tormentone estivo

ROMA – One Kiss, la canzone di Dua Lipa e Calvin Harris è ufficialmente il tormentone dell’estate 2018. A votare il brano sono stati 2 milioni di utenti attraverso il contest social #MTVSummerHits.

Lanciato sul profilo Instagram ufficiale @mtvitalia il 18 giugno, #MTVSummerHits, attraverso una serie di duelli all’ultimo click sulle Instagram Stories, ha permesso di scegliere le hit estive, stilando una classifica.

Ogni martedì, fino al 19 settembre, il contest ha fatto sfidare uno-contro-uno 20 artisti e i loro tormentoni, ‘duelli’ che hanno generato di volta in volta una nuova classifica fino ad arrivare a quella definitiva che vede sul podio, dopo i vincitori Dua Lipa & Calvin Harris con “One Kiss”, i Maroon 5 ft. Cardi B con “Girls Like You” e al terzo posto Takagi e Ketra insieme a Giusy Ferreri con “Amore e Capoeira”. Ottimo risultato anche per il re dei tormentoni estivi Alvaro Soler che con “La Cintura” ha guadagnato il quarto posto.

