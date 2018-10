Dark Polo Gang “corriere” per Amazon: a casa dei fan per consegnare Trap Lovers

ROMA – La Dark Polo Gang si è trasformata – per un giorno – corriere di Amazon. In occasione del lancio del nuovo album, la band ha personalmente consegnato le copie del disco Trap Lovers, in vinile con cover metallizzata e autografata disponibile in esclusiva su Amazon.it, ad alcuni clienti residenti nell’area di Milano che avevano lo avevano pre-ordinato sul sito. I fan hanno così potuto incontrare personalmente la Dark Polo Gang. Ecco il video.