Google punta sui videogiochi con Project Stream

Non sono più solo rumors: è proprio Google a confermare la sua imminente entrata nell’industria videoludica con Project Stream.

Al momento si tratta di un progetto ancora in sviluppo, una piattaforma attraverso la quale, munendosi di PC e browser Chrome, sarà possibile giocare ad una vasta rosa di titoli in alta definizione.

Il test partirà il 5 ottobre solo negli USA.

Gli utenti, muniti di un account Google e Ubisoft, potranno giocare gratuitamente, per un periodo di tempo limitato, al nuovo Assissin’s Creed Odissey (in uscita proprio il 5 ottobre) e provare in anteprima le funzionalità della piattaforma videoludica di Google.