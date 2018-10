Nashley feat Gué Pequeno in 3D Notte, il nuovo singolo del rapper

Tre di notte in realtà non è l’ora in cui torno solitamente a casa… è che sei di mattina non ci stava bene con la metrica

3D Notte è il confine temporale ideale che divide coloro i quali vivono una vita ordinaria da quelli che invece trascorrono un’esistenza fuori dagli schemi . Alle tre di notte si torna a casa e si va a dormire, oppure ci si spinge oltre, alla ricerca della propria vocazione e di nuove sfide soprattutto con se stessi, per una vita portata al limite e con le luci dell’alba a segnare la tregua. “ Tre di notte in realtà non è l’ora in cui torno solitamente a casa… è che sei di mattina non ci stava bene con la metrica ” .

3D Notte anticipa l’uscita di REAL, il disco d’esordio di Nashley la cui pubblicazione è prevista per il 26 ottobre 2018. Tra gli ospiti dell’album, oltre a Gué Pequeno, artisti del calibro di MamboLosco, e Danien&Theo.

Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. L’artista coltiva la passione per la scrittura cimentandosi in poesie e testi fin da piccolo, per poi dedicarsi alla stesura di rime, strofe e ritornelli. Ama il rap perché: «descrive i pensieri di noi giovani che passiamo la maggior parte della giornata per strada».

Un anno fa l’artista inizia a registrare alcuni brani in uno studio homemade con alcuni amici. Pubblica poi su YouTube i videoclip dei brani “No Idea Freestyle”,“Paranoia” e “Goodfellas” (tutti prod. Vinnie Moore), oltre a quelli nati dalle collaborazioni con O.G. Nuff (“Helloweed”). Con il compagno di crew MamboLosco pubblica su Spotify i brano “Come se fosse normale”, “Me lo sento” e “Piano piano way” ottenendo milioni di riproduzioni ed affermandosi tra le più interessanti giovani promesse della scena Trap italiana. L’artista vuole esprimere in rime: “tutto ciò che mi passa per la testa, tutto ciò che vivo, tutto ciò che provo”.