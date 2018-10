Giulia De Lellis fidanzata con Cristiano, l’ex di Sabrina Ghio

Andrea Damante? Un lontano ricordo.

C’è un nuovo amore all’orizzonte per Giulia De Lellis. Lo svela il settimanale Chi nella rubrica Pillole di Gossip, confermando i rumors delle ultime settimane.

“Il cuore di Giulia De Lellis ha ricominciato a palpitare”, si legge nell’articolo.

Chi è questo lui misterioso, dunque?

“Si chiama Cristiano, ex fidanzato della tronista Sabrina Ghio, con la quale la De Lellis ha trovato felici sorrisi nella notte romana”…

I due erano stati avvistati in atteggiamenti intimi in un ristorante di Roma domenica scorsa, ma entrambi hanno mantenuto il silenzio sul loro tipo di rapporto.

Cristiano Iovino è un personal trainer romano noto per aver frequentato Sabrina Ghio (ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne).