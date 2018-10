Venom, Tom Hardy e tutto il cast sul red carpet per presentare il cinecomic

Sinossi

Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed). Il giornalista scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la ‘chiave’ per l’evoluzione. Brock viene infettato e diventa l’antieroe noto come Venom.

Il film racconterà, così, la sua nascita. Né buono, né cattivo: la sua natura ambigua lo rende uno degli anti-eroi più affascinanti della carta stampata. Venom segna l’inizio del “Sony-Marvel Universe”, un unico universo cinematografico ambientato nel mondo di “Spider-Man: Homecoming”, il film del Marvel Cinematic Universe uscito nel 2017.