I Måneskin al cinema con un docu-film. Il nuovo album il 26 ottobre

Da oggi è disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes “IL BALLO DELLA VITA” (Sony Music), l’attesissimo album dei Måneskin, in uscita in fisico e digitale venerdì 26 ottobre 2018. Il nuovo disco, il primo di inediti, è stato anticipato dai singoli “Morirò da Re” e “Torna a casa”, l’intensa ballata in italiano che ha debuttato al n.1 della classifica iTunes.



Altra novità esclusiva: “THIS IS MÅNESKIN”, il docu-film scritto dalla band, sarà anche un grande e unico evento cinematografico. Nei migliori cinema italiani, solo per un giorno, mercoledì 24 ottobre, i Maneskin presenteranno il docufilm, distribuito da Vision Distribution, con una performance live in apertura che sarà trasmessa in diretta in tutte le sale.

“IL BALLO DELLA VITA”, scritto e prodotto dalla band, è un racconto autobiografico che riflette nelle 12 tracce le quattro anime dei componenti, unendo le influenze musicali di ciascuno, pur rispettandone la varietà. Un fil rouge lega tutti i brani: la figura di Marlena, la Venere del gruppo, la personificazione della creatività, della libertà, della vita, che si muove fra le righe e le note di tutto l’album. I testi, sia in italiano che in inglese, sono il frutto delle diverse ispirazioni, musicali e non, che hanno accompagnato la vita artistica del gruppo in quest’ultimo ricchissimo anno.