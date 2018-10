Sanremo giovani 2018: prorogati i termini delle iscrizioni

ROMA – La direzione di Rai1, in accordo con il Direttore artistico Claudio Baglioni, a fronte del grande afflusso di iscrizioni, ha apportato alcune modifiche al Regolamento 2018, allo scopo di concedere ulteriore tempo agli artisti per formalizzare la propria partecipazione a Sanremo Giovani 2018. Il contest, in onda su Rai1 dal 17 al 21 dicembre, vedrà 24 artisti “under 36” sfidarsi per conquistare la vittoria e aggiudicarsi i due posti per partecipare al Festival di Sanremo 2019.

In particolare sono stati prorogati a venerdì 12 ottobre i termini per l’invio online delle domande di partecipazione alle selezioni.

E’ stato inoltre prorogato a venerdì 19 ottobre alle 18 il termine per l’invio del materiale e della documentazione da parte dell’artista vincitore dell’edizione 2018 del Festival “Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole”. Infine, è stato spostato al 5 dicembre, il termine entro cui gli Artisti scelti tra i vincitori del concorso Area Sanremo dovranno iscriversi formalmente a Sanremo Giovani.

L’Organizzazione del Festival provvederà tempestivamente a pubblicare sul sito www.sanremo.rai.it il testo modificato del Regolamento 2018.