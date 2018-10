A Roma 8.000 ragazzi per la decima edizione dello Young International Forum

“Oggi i ragazzi hanno difficoltà nel capire le informazioni giuste e come trattarle- prosegue Berriola- bisogna dare loro risposte concrete ed instradarli affinchè non ci siano mai piu’ ‘neet'”. #Maipiùneet è infatti l’hastag che accompagna tutta la manifestazione, un acronimo inglese che individua chi non è impiegato ne’ in un progetto di studio ne’ in uno di lavoro (not engaged in education, employment or training). In Italia i neet sono quasi tre milioni, mentre un giovane su tre è occupato in settori non in linea con il proprio percorso di studi.

“Spesso si sceglie la scuola senza considerare i proprio talenti o le opportunità di lavoro- commenta Irene Calia, del dipartimento Politiche giovanili al Comune di Roma- bisogna orientare i ragazzi sin dalla scelta dell’istruzione superiore”. Per Sofia ed Elisa, liceali classiche, il percorso di studi è stato utile ed interessante, anche se dopo vorrebbero entrare nel campo delle professioni sanitarie. Giorgia, invece, studentessa di un liceo linguistico, vorrebbe approfondire il settore specializzandosi in mediazione linguistica o relazioni internazionali.

Tanti obiettivi accompagnati da altrettanti dubbi, tra chi è spinto a perseguire i propri sogni e chi si lascia indirizzare dai consigli dei genitori: “Sceglierò qualcosa che possa garantirmi un futuro”, dice Diego, mentre Lorenzo, studente dell’Itis di Perugia, un lavoro l’ha già trovato, presso il centro farmaceutico dove ha svolto l’alternanza scuola lavoro. “Voglio continuare in quest’ambito- spiega- sono qui per capire come scrivere un curriculum e come sostenere un colloquio, ma so già qual è la mia strada”.

L’evento, gratuito, sarà aperto al pubblico per altri due giorni. Sul sito http://www.younginternationalforum.com/cms/home/ e’ possibile consultare il programma completo della rassegna.