Roma – È uscito il videoclip di Mercurio Cromo, il nuovo singolo de’ La Municipàl.

Vi abbiamo già parlato dei fratelli Tundo, il duo romantico e sperimentatore del pop di Carmine e Isabella. I due, originari di Galatina, hanno pubblicato alla fine di settembre il nuovo singolo Mercurio Cromo: «una ballata a tinte tenui e calde, un’invocazione alla pioggia perché scenda a disinfettare ferite ancora aperte e a coprire ricordi ed errori, ma senza cancellarli del tutto perché, in fondo, vogliamo continuare a sperare che un giorno tutto possa tornare a splendere come in quel 5 agosto».