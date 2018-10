Accadde oggi ... Aneddoti e curiosità sul 3 ottobre

ROMA – Il 3 ottobre è il 276º giorno del calendario gregoriano. Il governo italiano ha istituito per questa data la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”.

3 ottobre: Accadde oggi

In questo giorno del 1789 George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento. Nel 1837 Samuel Morse brevetta il suo codice. Il 3 ottobre del 1839 inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. Nel 1873 il capo indiano Kintpuash noto come Capitan Jack viene impiccato per aver guidato il suo popolo contro gli Stati Uniti nella guerra Modoc. Nel 1909 a Bologna viene fondato il Bologna Football Club 1909. Nel 1942 White Christmas raggiunge il 1º posto nelle classifiche statunitensi. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1962 a Cape Canaveral la Sigma Seven viene lanciata, con a bordo l’astronauta Wally Schirra , per un volo di nove ore. Il 3 ottobre del 2010 la Germania finisce di pagare i debiti imposti dal trattato di Versailles, seguito alla prima guerra mondiale ; in occasione del ventesimo anniversario della riunificazione tedesca, le casse tedesche hanno versato gli ultimi 70 milioni di euro alle potenze vincitrici, concludendo di fatto l’effetto del trattato.

Si festeggia:

Santa Candida di Roma, martire; San Cipriano di Tolone, vescovo; San Dionigi l’Areopagita , vescovo, discepolo di san Paolo; Santi Dionigi, Fausto, Caio, Pietro, Paolo e compagni, martiri; Sant’ Edmondo di Scozia , monaco; Sant’ Esichio, discepolo di Sant’Ilarione; Santi Ewaldo il Nero e Ewaldo il Bianco, monaci e martiri

Buon compleanno a :

Carmen Russo (56) ballerina e showgirl; Raffaele La Capria (93) scrittore e sceneggiatore

3 ottobre 2018