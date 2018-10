Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 04 ottobre 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Romics, al via la 24esima edizione

Fumetti, videogiochi e cinema protagonisti della 24esima edizione di Romics, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che da oggi fino al 7 ottobre, animerà la Fiera di Roma. Tra le sorprese di quest’anno, il Romics d’Oro a Marco Gervasio, autore Disney, e a Chris Warner, sceneggiatore, disegnatore, editor sia per Marvel che DC Comics. Non mancherà il consueto appuntamento con la Comics City, spazio dedicato agli autori, e con il Romics Cosplay Award 2018, la sfilata dei cosplayer.

Tom Hardy è Venom: da oggi al cinema

E’ il giorno di Venom. Arriva oggi nelle sale il film diretto da Ruben Fleischer. con Protagonisti Tom Hardy e Michelle Williams. La pellicola racconterà la nascita di uno uno degli anti-eroi più affascinanti della carta stampata. Né buono, né cattivo, Venom segna l’inizio del “Sony-Marvel Universe”, un unico universo cinematografico ambientato nel mondo di “Spider-Man: Homecoming”, il film del Marvel Cinematic Universe uscito nel 2017.

Pechino Express, questa sera la nuova puntata

Nuovo appuntamento con “Pechino Express – Avventura in Africa”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Magnolia.La terza puntata del programma condotto da Costantino della Gherardesca andrà in onda questa sera in prima serata, a partire dalle ore 21.20. Lo scenario sarà ancora quello incantevole del Marocco: la partenza avverrà da Ouarzazate, città che dalla seconda metà del secolo scorso è diventata il più importante centro di produzione nordafricano dell’industria cinematografica. Qui sono state girate epiche pellicole come “Lawrence d’Arabia” e “Il tè nel deserto”.

Young Signorino si è sposato

Fiori d’arancio per Paolo Caputo, in arte Young Signorino. Il cantante più discusso del 2018 ha annunciato su Instagram il suo matrimonio con la fidanzata Jessica Loren. “E’ la cosa più bella che mi sia capitata quest’anno”, aveva raccontato ai microfoni di Noisey. I due sono convolati a nozze il 1 ottobre e, per l’occasione, Young Signorino ha svelato ai suoi fan di non avere figli e di aver mentito sulla sua falsa paternità perché “obbligato” dal suo ex manager.

XF12, torna StraFactor con Pupo, Elio e la Dark Polo Gang

Dopo aver portato al successo artisti come Cecco e Cipo e Dario Zumkelle, Elio guida ancora il programma più importante per la musica italiana: torna questa sera StraFactor. Insieme a Elio, Pupo e la Dark Polo Gang avranno il compito di scovare talenti “incompresi” che si sfideranno per conquistare il titolo più ambito dell’anno. Saranno due le squadre ad affrontarsi: il primo team, guidato da Elio e Pupo, sarà composto da alcune vecchie glorie delle passate edizioni. Tutti concorrenti nuovi quelli che saranno supervisionati dalla Dark Polo Gang.

4 ottobre 2018