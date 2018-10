XF12, anticipazioni Bootcamp: le categorie assegnate ai giudici

Gruppi ad Asia Argento, Under uomini a Mara Maionchi, Under donne a Manuel Agnelli, Over a Fedez.

Sono queste le categorie assegnate ai giudici per la dodicesima edizione di X Factor.

Solo 12 talenti per categoria avranno la possibilità di partecipare ai Bootcamp.

Spetterà ai giudici il compito di selezionarli tra tutti i concorrenti esaminati nelle Audizioni.

Ma questo sarà solo l’inizio.

Sono solo 5 per categoria i posti disponibili per passare alla fase successiva, quella degli Home Visit.

Gli artisti dovranno quindi convincere i loro giudici per conquistare una sedia.

I Bootcamp saranno trasmessi in due puntate.

Nella prima, quella di stasera, saranno Manuel Agnelli e Fedez a dover scegliere i loro 5 talenti.

L’appuntamento con la prima puntata dei Bootcamp di #XF12 è per questa sera, giovedì 4 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 del satellite e 311 o 11 del digitale terrestre).