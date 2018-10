Al via il primo di 6 seminari per rinnovare curricolo liceo classico

Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali di Torino ha poi parlato delle immagini come strumento di conoscenza e di comprensione della storia attraverso la visione. In quanto costruiscono una documentazione della storia, un modo di conoscere che anche quando non viene espressamente codificato ha nelle persone un potente impatto emotivo. “I musei sono lunghi di negoziazione e luogo di competenze trasformative”, conclude Pagella. E poi gli esempi di Lucia Toniolo del Politecnico Milano, sul ruolo delle nanotecnologie come tecnologia attuale ma anche millenaria per la produzione di manufatti. Affiancare le scienze, la storia e la letteratura per sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi una creativita’ intesa in senso ampio, come attitudine mentale. La’ dove la storia dell’arte e’ stata divisa, anche se era sempre stata un tutt’uno con gli altri campi disciplinari, la riscoperta dei beni culturali per il rinnovamento soprattutto metodologico, insieme alla tecnologia e alle sue potenzialita’, rende la formazione classica ancora moderna e interessante.

Nelle parole della Maria Assunta Palermo, “ogni volta che c’e’ una trasformazione epocale la scuola e’ presa in causa e ha la responsabilita’ di fornire alla societa’ cittadini che abbiano conoscenze, competenze e abilita’ tali che li rendano in grado di stare nel mondo”. Stesso elemento che Fabrizio Manca ha evidenziato riportando le parole di un dirigente di Apple “cerchiamo giovani dotati di spiccata intelligenza emotiva e relazionale”. Non ingegneri, non tecnici specializzati, ma persone capaci di muoversi in una varieta’ di contesti, nel tempo, nello spazio sociale e nello spazio digitale. Giovani capaci di creare nuovo lavoro, diventando pensatori e mediatori di sistemi complessi”. Dal punto di vista operativo e’ stato poi illustrato da Elisa Colella come iscriversi alla Rete nazionale dei licei classici tramite la homepage del sito del liceo Cutelli di Catania, che raccoglie anche le best practice e tutti i lavori della Cabina di Regia e del Comitato Tecnico Organizzativo. Massimo Esposito ha spiegato il portale della Rete nazionale dei licei classici e il suo funzionamento.