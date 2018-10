Festa degli Alberi nelle scuole, l’evento all’istituto Garibaldi di Roma

ROMA – “Gli alberi monumentali sono il simbolo dell’unita’ d’Italia, ne abbiamo di eccezionali dal sud al nord del Paese, isole comprese. Per questo, dedico la 19esima edizione della Festa degli Alberi nelle scuole ai 22mila alberi monumentali d’Italia, esseri viventi che, in alcuni casi, vantano 4mila anni di vita e sono quindi i testimoni della nostra storia. L’Italia non dimentichi gli alberi, che sono parte essenziale della nostra vita, sono il nostro passato e il nostro futuro”. A dichiararlo e’ Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, che questa mattina ha celebrato, con i docenti e gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario ‘Giuseppe Garibaldi’ di Roma, la ricorrenza che da Ministro delle Politiche Agricole reintrodusse anche nell’ambito dell’offerta formativa.

La ‘Festa degli Alberi’ fu infatti istituita, nelle giornate del 4 ottobre (Giorno di San Francesco, Patrono d’Italia, dei cultori dell’ecologia e protettore degli animali) e del 21 marzo (Giorno di San Benedetto, Patrono d’Europa), con Decreto Interministeriale del 4 agosto 2000 a firma di Pecoraro Scanio e dell’allora ministro della Pubblica istruzione, Tullio De Mauro, quale importante occasione per stimolare una sana coscienza ecologica e la valorizzazione dei nostri patrimoni naturali. In apertura dell’incontro, il presidente della Fondazione UniVerde ha letto il messaggio di sostegno all’iniziativa del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ha sottolineato: “La scuola e’ una finestra sul mondo. Ed e’ da questa che dobbiamo partire per fare dei nostri studenti custodi dell’ambiente, persone responsabili che hanno a cuore la qualita’ della vita propria e altrui”.

Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilita’ ambientale di Roma Capitale, ha dichiarato: “Abbiamo messo a disposizione delle scuole di Roma 1.000 esemplari di alberi forestali da piantare nei giardini scolastici. Ad oggi abbiamo ricevuto richieste da circa 40 scuole. Ogni scuola puo’ chiedere fino a 5 alberi. Invitiamo tutte le scuole di Roma a fare richiesta e organizzare una piantumazione”. Aggiungendo: “Per il 2019 sara’ disponibile 1 milione di euro per piantare migliaia di nuove piante. Siamo al lavoro per individuare le aree dove verranno piantati gli alberi e la gara sara’ pubblicata entro la fine di quest’anno. Ogni anno investiremo in nuovi alberi. Il nostro obiettivo e’ quello di incrementare il numero di alberi a Roma per migliorare la qualita’ delle vita in citta’ e contribuire alla mitigazione del riscaldamento del pianeta e ai cambiamento del clima”. “Per la funzione di prevenzione e repressione dei reati in danno all’ambiente, l’educazione e’ fondamentale- ha ricordato Cinzia Gagliardi, Comandante Regione Carabinieri Forestale Lazio- perche’ senza un progetto formativo qualsiasi legge risulta essere vanificata”. Per la celebraz

ione della ricorrenza odierna, sono stati messi a dimora nel cortile dell’Istituto una magnolia, un eucalipto (in occasione della presenza di dieci dirigenti scolastici, di altrettanti istituti agrari, provenienti dall’Australia) e due piante di pepe. La ricorrenza, che si festeggia in tutta Italia, e’ stata celebrata con l’evento principale di questa mattina, organizzato dalla Fondazione UniVerde, dall’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi e dalla Rete Nazionale Istituti Agrari, in collaborazione con il Comando Unita’ per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.