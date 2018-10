World Smile Day, oggi è la giornata mondiale del sorriso :-)

Un giorno all’anno dedicato a sorrisi e gentilezza in tutto il mondo.

Oggi si festeggia il World Smile Day, giornata globale del sorriso.

Simbolo non poteva essere altro che lo Smile, la faccina sorridente creata da Harvey Ball nel 1963.

Fu proprio l’artista a voler dedicare una giornata, il primo venerdì di ottobre di ogni anno, al buon umore.

Da quel primo World Smile Day tenutosi nel 1999, la festa è continuata ogni anno sia nella città natale dello Smile, a Worcester, Massachusetts, che in tutto il mondo.

Dopo la morte di Harvey nel 2001, è stata creata la Harvey Ball World Smile Foundation per onorare il suo nome e la sua memoria.

La Fondazione è lo sponsor ufficiale del World Smile Day ogni anno.

Buon sorriso a tutti! 🙂