Chris Evans saluta Captain America, concluse le riprese di Avengers 4

ROMA – Dopo otto anni di onorato servizio, Captain America dice addio al suo ruolo. Si sono appena concluse le riprese di Avengers 4, l’ultimo film in cui apparirà il personaggio di Chris Evans. L’attore ha, così, voluto salutare ufficialmente cast e fan con un tweet che ha fatto presto il giro del mondo.

“Ufficialmente finite le riprese di Avengers 4. È stato un giorno emozionante per usare un eufemismo. Interpretare questo ruolo negli ultimi 8 anni è stato un onore. A tutti quelli davanti la telecamera, dietro e al pubblico, grazie per i ricordi. Eternamente grato!”

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.

— Chris Evans (@ChrisEvans) 4 ottobre 2018