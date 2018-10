X Factor 12, Lodo Guenzi al posto di Asia Argento?

Manca solo la conferma ufficiale di Sky, ma sembra proprio che sarà Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale a prendere il posto di Asia Argento al tavolo dei giudici di X Factor 12.

A nulla, dunque, sarebbero valse le petizioni e gli appelli del pubblico, che a gran voce ha chiesto di tenere nel programma l’attrice e regista italiana.

Asia, ricordiamo, di comune accordo con la produzione ha abbandonato il suo posto dopo le accuse di molestie sessuali mosse da Jimmy Bennett.

Al momento sono ancora in onda le puntate registrate prima dello “scandalo” (giovedì prossimo ci sarà il secondo appuntamento con i Bootcamp), ma al momento più atteso, quello dei Live Show il 25 ottobre, Asia non sarà più seduta al tavolo dei giudici.

Lodo Guenzi era già stato indicato come papabile giudice di X Factor ancor prima della formazione dei mentori della nuova edizione.

Tra i nomi circolati in rete come sostituti di Asia, anche Morgan, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Simona Ventura. E poi Arisa, Elio, Baby K, La Pina, Rita Ora, Nina Zilli e Malika Ayane.