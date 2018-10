SKAM Italia, la seconda stagione da oggi su TIMVISION

SKAM Italia

Per quattro stagioni, teenager di tutto il mondo hanno seguito le vicende dei ragazzi di Skam, la serie norvegese diventata in poco tempo un fenomeno globale. Dopo questo successo, il format originale è stato venduto a network di vari paesi. Cross Productions è il produttore scelto per la versione italiana della serie.

Ogni stagione è raccontata dal punto di vista di uno dei protagonisti. Eva, Martino, Eleonora e Sana, quattro sedicenni che frequentano il liceo a Roma.

Gli episodi sono composti da più clip che vengono pubblicate in tempo reale sul sito ufficiale. Tuttavia, gli spettatori possono saperne più sulla trama anche attraverso contenuti extra, come i profili social dei protagonisti e le loro conversazioni WhatsApp.