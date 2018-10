MOTTA e Les Filles des Illighadad in uno spettacolo senza precedenti

“Motta” ormai lo conosciamo tutti, le sue canzoni suonano nelle playlist di tutta Italia e il suo “Vivere o Morire Tour” è arrivato al capolinea alla fine di settembre tra applausi e riconoscimenti.

Ora il cantautore rock di adozione romana annuncia di tornare sul palco con uno spettacolo inedito e inaspettato. Tra il 24 e il 27 novembre Milano, Bologna, Livorno e Roma saranno teatro di un appuntamento senza precedenti: Motta incontra “Les Filles des Illighadad”, un gruppo femminile proveniente da un piccolo villaggio del Niger. Un viaggio musicale emozionale, un mini tour di quattro concerti pensato in esclusiva per quattro sale da concerto che non sarà replicato altrove.

«Ho scoperto le Les Filles des Illighadad quasi per caso, vedendole in concerto a Berlino” racconta Motta “e me ne sono subito innamorato follemente. Desideravo fortemente provare a fare qualcosa con loro e sono felice di poter realizzare questo desiderio. Nemmeno noi sappiamo ancora bene cosa ci aspetta, ma son sicuro sarà una bellissima sorpresa»

In scaletta alcuni brani riarrangiati con “Les Filles des Illighadad” dell’ultimo lavoro “Vivere o Morire”, Targa Tenco come “Miglior album in assoluto”: un’esperienza artistica inedita condivisa con la formazione femminile proveniente da Illighadad, Tahoua, Niger.

“Les Filles des Illighadad” sono un gruppo capitanato da Fatou Seidi Ghali cantante, performer e una delle poche chitarriste Tuareg nel Niger. Provengono da un piccolo villaggio e la loro musica è soprattutto funzionale e radicata nella vita di tutti i giorni. È la musica delle tribù dei popoli tuareg e le loro canzoni accompagnano nascite, matrimoni e morti.