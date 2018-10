Accadde oggi...aneddoti e curiosità sul 5 ottobre

ROMA – Il 5 ottobre è il 278º giorno del calendario gregoriano (il 279º negli anni bisestili). Mancano 87 giorni alla fine dell’anno.

5 ottobre: i fatti del giorno

Il 5 ottobre del 1789 settemila donne, partite a piedi all’alba da Parigi, giungono nel pomeriggio alla reggia di Versailles, reclamando provviste di pane e altri alimenti, e chiedendo al re di trasferirsi in città. Il giorno dopo il sovrano si trasferisce al palazzo delle Tuileries.

In questo giorno del 1892 quasi tutta la Banda Dalton, una delle più famosi bande criminali del Far West, viene sterminata durante l’attacco alla First National Bank di Coffeyville, Kansas. E’ il 5 ottobre del 1944 quando in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do.

Nello stesso anno, sempre nel Regno Unito, esce il primo film della serie dell’Agente 007, James Bond, Agente 007 – Licenza di uccidere (Dr. No). Nel 1984 Marc Garneau diventa il primo canadese nello spazio, a bordo dello Space Shuttle Challenger. Nel 2000 dimostrazioni di massa a Belgrado portano alle dimissioni di Slobodan Miloševic.

Buon compleanno a…

Vincenzo Grella, calciatore, Kate Winslet, attrice, Guy Pearce, attore Luca Budel, giornalista Sportivo

Si festeggia oggi…

Sant’Anna Schäffer, vergine, Sant’Apollinare di Valence, vescovo, SAnt’Attilano di Zamora, vescovo, Santa Caritina, martire

5 ottobre 2018