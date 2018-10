Warner Bros. pubblica un’anteprima di Aquaman nel nuovo extended trailer

ROMA – Uscirà l’1 gennaio 2019 Aquaman, il film sulle origini di Arthur Curry. Per colmare l’attesa, Warner Bros., in occasione del New York Comic, ha rilasciato un nuovo extended video trailer. Ben 5 minuti in cui è possibile avere un’anteprima esclusiva della pellicola diretta da James Wan, che vede protagonista Jason Mamoa.

Sinossi

Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sommerso dei sette mari, “Aquaman”, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Dopo gli eventi di Justice League, Arthur Curry fa ritorno a casa nell’avanzata e misteriosa Atlantide per diventarne sovrano. Tuttavia, quando il fratellastro Ocean Master e il perfido Black Manta cospirano per dichiarare guerra al mondo umano e usurpare il trono, Aquaman, con l’aiuto di Mera, dovrà fare il possibile per affrontare l’enorme sfida, che determinerà il destino di Atlantide e del resto del mondo

Nel cast Jason Momoa, Willem Dafoe, Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Ludi Lin, Temuera Morrison.