Avengers 4, online sbuca il titolo ufficiale: Annihilation

ROMA – Annientamento. Sarebbe questo il titolo ufficiale di Avengers 4, spuntato online in queste ultime ore. A scoprirlo alcuni fan, che hanno analizzato una foto scattata direttamente sul set e pubblicata dai fratelli Russo. Secondo i “complottisti”, gli oggetti di scena presenti nello scatto comporrebbero due A. Avengers: Annihilation appunto.

Gli Avengers dovranno, quindi, affrontare un annientamento su opera di Thanos? Infitiny War, in effetti, sembra non aver lasciato molte speranze positive sul destino dei vendicatori. Questa volta, infatti, il male potrebbe avere avuto la meglio. In Annientamento, quindi, gli Avengers dovranno fare i conti con questo.

Avengers 4 arriverà nelle sale a maggio 2019. La conferma (o smentita ufficiale) del titolo dovrebbe intorno alla fine di novembre, quando la macchina promozionale Marvel comincerà a muoversi.