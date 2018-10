WWF: il 7 ottobre torna Urban Nature

Info point sulle api e corsi per diventare protagonisti della citizen conservation imparando a realizzare orti urbani, giardini verticali, semenzai, mangiatoie e bombe di semi in terranno, nei giardini e nei cortili scolastici. Scoprire la natura a Roma tra passato, presente e futuro nel percorso curato da Andrea Filpa, Docente di Urbanistica e delegato WWF Lazio.

Si useranno anche APP gratuite sviluppate dal progetto europeo di citizen science CSMON-LIFE per scoprire e mappare le specie animali e vegetali osservate.