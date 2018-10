Accadde oggi...aneddoti e curiosità sul 7 ottobre

ROMA – Il 7 ottobre è il 280º giorno del calendario gregoriano. Mancano 85 giorni alla fine dell’anno.

7 ottobre: i fatti del giorno

Il 7 ottobre del 1826 viene aperta la prima ferrovia degli Stati Uniti d’America a Quincy (Massachusetts). Sessant’anni dopo, nel 1886, la Spagna abolisce la schiavitù a Cuba. Nel 1913, Henry Ford introduce la catena di montaggio.

È il 7 ottobre del 1943 quando il Palazzo delle Poste di Napoli viene squassato da alcune violentissime esplosioni. A provocarle è l’innesco differito di ordigni a tempo precedentemente collocati dai nazisti in vista della ritirata. Si conteranno innumerevoli morti e feriti, oltre ad ingenti danni. Nel 1959 la sonda russa “Luna-3” fotografa per la prima volta la faccia nascosta della Luna. In questo giorno del 1982 a Broadway, apre il musical Cats.

Nel 2001 in Italia si svolge il primo referendum costituzionale della storia repubblicana che approva le “Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana (Regioni, Province, Comuni), avviando la trasformazione dello Stato da regionale ad iper-regionale o federalista (meglio Regionalismo “forte”). Sette anni dopo, nel 2008, per la prima volta viene identificato un meteorite “8TA9D69” che colpisce la terra, delle dimensioni di circa 4 metri, il meteorite colpisce l’atmosfera sopra il Sudan.

Buon compleanno a…

Rachel McAdams, Attrice, Nelson Dida, Calciatore Thom Yorke, Cantante, Neffa, Cantante.

Si festeggiano oggi…

Madonna del Rosario, Sant’Adalgisio di Novara, vescovo, Sant’Augusto di San Sinforiano, abate.

7 ottobre 2018