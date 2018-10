SMARTPHONE ISTRUZIONI PER L'USO

Roma – È online da qualche giorno e il nuovo spot Huawei fa il giro del web. “It’s in your hands“, questo il titolo del video, in poco meno di due minuti lancia un messaggio tanto semplice quanto potente: “Un destino è nelle tue mani”.

I protagonisti, un adolescente e una dolcissima creatura a metà tra un irresistibile animaletto e un extraterrestre, hanno un incontro ravvicinato. Fotografare l’evento è il più ovvio dei gesti, del resto chi ai giorni nostri non lo farebbe? E poi, ancora, perché non condividere sui social l’eccezionalità del momento? È così che insospettabilmente si accende un barlume di lucidità nella testa del ragazzino che, in pochi istanti, immagina cosa succederebbe a quel piccolo “esserino” sotto gli occhi di tutti. La scelta allora è quella più responsabile e “sana”: cancellare la foto e non esporre lo “Gnu Gnu” alla diabolica follia del web.

Uno spot quello Huawei che ha il sapore di una campagna; la società cinese punta infatti a una scelta etica invitando a riflettere su come usare responsabilmente il proprio smartphone. Un messaggio dedicato al buon senso, al rispetto della vita e degli animali, ma anche – e soprattutto – al rispetto del prossimo. Perché ragionare sul fenomeno mediatico non è cosa da ragazzi. I tipi da smartphone vanno troppo spesso in cerca di gloria e celebrità e lo fanno senza accorgersi di essere molto distanti da reazioni e conseguenze.

Con la storia del “nativo digitale” alle prese con il piccolo GNU GNU Huawei colpisce nel segno, aprendo occhi e testa a chi ignora quel piccolo grande “potere” che ha tra le mani.