Margot Robbie diventa Barbie per il live action Mattel

Margot Robbie è in cima alla lista delle candidate per il ruolo di protagonista del live action di Barbie, film co-prodotto da Mattel e Warner Bros, in uscita nel maggio 2020.

L’attrice, a breve al cinema in Maria Regina di Scozia, è attualmente in trattative con la produzione.

Il progetto, passato da Sony a Warner Bros, è ancora in fase di sviluppo e la sceneggiatura è stata affidata a Hilary Winston, che rimetterà mano sullo script già buttato giù da Amy Schumer e sua sorella Kim Caramele.

La storia ha per protagonista una “rinnegata” del mondo patinato di Barbie, che decide di venire sulla Terra per prendersi la sua rivincita.