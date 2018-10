Buongiorno,

Volevo una piccola informazione.. Ho avuto l’ultima mestruazione dal 4 all’ 8 settembre. Il 28 settembre ho fatto petting con il mio ragazzo, senza rapporti ma non vestiti. Mentre il 4 ottobre abbiamo avuto due rapporti, uno protetto dall’inizio alla fine e l’altro, anche se so che è sbagliato ma ci siamo fatti prendere dal momento , senza protezione, con eiaculazione esterna.. Ora considerando che il ciclo dovrebbe venirmi in questi giorni, posso stare tranquilla?

Ringrazio anticipatamente per la risposta

Anonima

Cara Anonima,

da quello che racconti potrebbero non esserci particolari rischi; i rapporti non sono avvenuti non nel periodo fertile che solitamente in un ciclo regolare della donna oscilla tra l’11° e il 18° giorno.

Con il petting non vi sono rischi rilevanti, il contatto avviene con gli organi esterni venendo meno le condizioni necessarie per una gravidanza. L’unico rischio viene evidenziato solo nel momento in cui venga inserito un dito in profondità, sporco di sperma appena eiaculato sempre durante il periodo fertile della donna.

Invece per quanto riguarda i rapporti ravvicinati senza alcuna protezione ci sono dei rischi di concepimento, soprattutto se la donna si trova nel suo periodo fertile. Non basta una buona pulizia del pene per eliminare residui di sperma, considera che gli spermatozoi rimangono in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene e quindi possono fuoriuscire anche nelle primissime fasi dei rapporti successivi. È infatti consigliabile orinare oltre che mantenere buone pratiche di igiene per potere eliminare le tracce preesistenti. Sebbene va specificato che la minzione dopo l’eiaculazione non ha un potere contraccettivo, ma semplicemente riduce la possibilità di concepimento.

Non resta che aspettare il ciclo.

Un caro saluto!

8 ottobre 2018