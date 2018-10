Colpa delle favole Tour, nel 2019 Ultimo torna nei palazzetti di tutta Italia

ROMA – Il percorso inarrestabile di ULTIMO continua con nuovi live in giro per l’Italia. Dopo aver annunciato, con più di tre mesi di anticipo, i sold out delle due date al PalaLottomatica di Roma (1 e 2 novembre 2018) e del concerto al Mediolanum Forum di Milano (4 novembre), il giovane cantautore si prepara a tornare sul palco con il suo “COLPA DELLE FAVOLE TOUR”, la nuova tournée in 10 date con cui l’artista attraverserà le principali città italiane: Firenze, Casalecchio di Reno (BO), Ancona, Milano, Jesolo, Roma, Napoli, Torino e Acireale.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone.it dalle ore 10.00 di mercoledì 10 ottobre e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 10.00 di sabato 13 ottobre.

Il 14 settembre ULTIMO ha pubblicato il suo nuovo singolo “Cascare nei tuoi occhi”, terzo brano estratto dal disco “Peter Pan” già certificato disco di Platino, un’intensa ballata dalle sonorità accattivanti.

I tre appuntamenti a novembre di ULTIMO, l’artista più giovane ad esibirsi nei due palazzetti più importanti d’Italia, al PalaLottomatica l’1 e il 2 novembre 2018 e al Mediolanum Forum il 4 dello stesso mese, si apriranno con una Data Zero il 30 ottobre 2018 a Roseto Degli Abruzzi, al Pala Remo Maggetti.

Traguardi importantissimi per ULTIMO, 22enne romano, vincitore nella sezione nuove proposte a Sanremo 2018 con il singolo “Il ballo delle incertezze” – certificato disco di Platino – con il platino del suo primo album “Peter Pan”, la certificazione oro del brano “Poesia senza Veli”, secondo estratto dal disco “Peter Pan” e i sold out delle dodici date del suo “Peter Pan Tour 2018” nel mese di maggio.