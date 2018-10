ESA: Sentinel un occhio dall’alto per aiutare l’Indonesia [VIDEO]

Il terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito il crepuscolo venerdì, creando uno tsunami che ha colpito le onde fino a raggiungere i sei metri (20 piedi) in alcuni punti. Il portavoce dell’agenzia di disastri Sutopo Purwo Nugroho ha detto che le condizioni nel quartiere Petobo di Palu sono particolarmente negative perché il sisma ha causato un fenomeno chiamato liquefazione, che si verifica quando il terreno pieno d’acqua vicino alla superficie perde la sua forza e collassa.

Nugroho ha detto che le autorità stimano che “ci sono ancora centinaia di vittime sepolte nel fango” nell’area. Gli abitanti dei villaggi che hanno tirato fuori i propri cari, vivi e morti, durante il fine settimana hanno espresso la frustrazione per il fatto che le squadre di soccorso abbiano raggiunto Petobo solo lunedì.

I dati satellitari possono essere utilizzati per sostenere gli sforzi internazionali di gestione del rischio di catastrofi, come quelli in Indonesia. Uno dei modi in cui l’ESA contribuisce a questo settore è la conduzione di una serie di attività nel quadro del gruppo di lavoro sui disastri per l’osservazione della terra. In particolare, l’Ufficio dei geohazards, guidato dal French Geological Survey (BRGM), mette in contatto i professionisti per supportare la mappatura dei pericoli e la valutazione del rischio.

Gli esperti del French Geological Survey hanno generato mappe di spostamento utilizzando le acquisizioni di Copernicus Sentinel-2 dal 17 settembre al 2 ottobre. Sentinel, in orbita dal 23 giugno del 2015, ha le seguenti caratteristiche: l’acquisizione delle immagini multispettro in 13 bande del visibile e dell’infrarosso, la copertura globale delle terre emerse tra gli 84° Sud e gli 84° Nord, acque costiere e tutto il Mar Mediterraneo, sorvolo di uno stesso punto sulla superficie terrestre con lo stesso angolo di visuale ogni 5 giorni anche grazie ai due satelliti identici, Sentinel 2A e 2B che operano simultaneamente sulla stessa orbita eliosincrona a 786 km di altezza sfalsati di 180 gradi. Alle latitudini più alte il sorvolo della superficie è più frequente, ma con differenti angoli di visuale.

Una risoluzione di dettagli al suolo di 10, 20 e 60 metri a seconda della banda dello spettro, un orizzonte al suolo di 290 chilometri e un libero accesso ai dati. Il programma Sentinel-2 è in grado di monitorare lo sviluppo di piante in ambito agricolo o forestale, valutando le variazioni nei livelli di clorofilla e contenuti di acqua. Oltre alla crescita delle piante, Sentinel-2 può essere usato per ottenere informazioni sull’inquinamento dei laghi e delle acque costiere e, in caso di estesi disastri ambientali come allagamenti, eruzioni vulcaniche o smottamenti, è di supporto nella gestione delle emergenze. Non è la prima volta che le Sentinelle ci offrono un punto di vista privilegiato fornendoci gli strumenti per trovare la migliore soluzione logistica.

Durante il luglio dell’anno scorso i due satelliti gemelli hanno monitorato lo spostamento dell’iceberg gigante A68. Quest’ultimo, dopo essersi staccato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C, sulla costa orientale della Penisola Antartica aveva cominciato a migrare verso il mare di Weddell.

Adrian Luckman, glaciologo dell’Università britannica di Swansea, ha realizzato un’animazione nella quale è ben visibile il suo slittamento. Per farlo si è servito delle immagini raccolte da Copernicus, il programma di osservazione satellitare della Terra promosso dalla Commissione europea e dall’Agenzia Spaziale Europea. Le foto migliori provengono dai due satelliti gemelli della missione Sentinel-1.

Questi ultimi sono stati molto utili grazie agli strumenti radar che permettono il loro funzionamento anche attraverso le nuvole e in condizioni di scarsa illuminazione.