Accadde oggi...aneddoti e curiosità sull'8 ottobre

ROMA – L’8 ottobre è il 281º giorno del calendario gregoriano (il 282º negli anni bisestili). Mancano 84 giorni alla fine dell’anno.

8 ottobre: i fatti del giorno

L’8 ottobre del 1871 un grosso incendio a Chicago brucia 4.900 km² in un giorno, distruggendo circa 17.450 edifici, uccidendo 250 persone e lasciandone altre 90.000 senzatetto.

In questo giorno del 1918, durante la prima guerra mondiale, nella Foresta delle Argonne in Francia, il Caporale statunitense Alvin C. York uccide 25 soldati tedeschi e ne cattura 132, praticamente da solo. E’ il 1956 quando Don Larsen, pitcher dei New York Yankees compie il primo (e unico) gioco perfetto nella storia delle World Series, in gara 5.

In questo giorno del 1990 a Gerusalemme, la polizia israeliana uccide 17 palestinesi e ne ferisce oltre 100, nei pressi del Duomo delle Rocce, sulla Collina dei templi Lo stesso giorno l’esercito israeliano apre il fuoco e i rubinetti di gas nervino contro dei civili Palestinesi presso la Mosche di Al-Aqsa uccidendo 23 civili e ferendone 850. La strage prenderà il nome di Massacro della moschea Al-Aqsa.

L’8 ottobre del 2001 avviene il disastro aereo di Linate: un bimotore Cessna Citation e un aereo della SAS si scontrano nella nebbia in fase di decollo all’Aeroporto di Milano Linate; 118 vittime.

Buon compleanno a…

Kristanna Loken, attrice, Matt Damon, attore, Zvominir Boban, calciatore

Si festeggiano oggi…

Santa Benedetta di Origny-sur-Oise, martire, Sant’Evodio di Rouen, vescovo, San Felice di Como, vescovo

8 ottobre 2018