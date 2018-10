VERGO, una nuova voce tra Trap e Future Bass

Roma – Con beat e voce effettata Vergo si racconta a suon di musica, facendosi spazio nella scena di un pop contemporaneo sempre più contaminato dalla Trap e dalla Future Bass. Classe 1991, Giuseppe Piscitello – questo il suo nome all’anagrafe – si affaccia sulla scena musicale con “TRA 7”, il suo primo EP già fuori nella seconda metà di settembre per Noise Symphony/Sony Music.

Affiancato dal produttore romano Francesco Tosoni (Emilio Stella, Giorgio Baldari, Silvia Salemi, Nathalie ), Vergo è uscito con un lavoro discografico di cinque tracce di cui è autore di testi, musiche e arrangiamenti.



Cresciuto studiando canto, piano e chitarra, Giuseppe si è formato al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo frequentando il corso di musica elettronica.

«La scelta di percorrere la strada musicale è stata, ed è ancora, una delle sfide più ardue. Il confronto con la quotidianità e la necessità di sostentamento hanno reso questo percorso costellato di rinunce e sacrifici, che a volte hanno fatto vacillare la fiducia in me e nel mio progetto»

«La scelta di percorrere la strada musicale è stata, ed è ancora, una delle sfide più ardue. Il confronto con la quotidianità e la necessità di sostentamento hanno reso questo percorso costellato di rinunce e sacrifici, che a volte hanno fatto vacillare la fiducia in me e nel mio progetto»

“Chewing Gum” è il primo singolo estratto dal disco: