La sorellastra di Meghan Markle respinta ai cancelli di Kensington Palace

ROMA – Respinta ai cancelli. La famiglia reale non ha usato mezzi termini con Samantha Markle, sorellastra di Meghan. La donna si è presentata a Kensington Palce con l’intento di incontrare la duchessa del Sussex ma non ha avuto la possibilità visto che è stata allontanata dalle guardie all’entrata.

Negli ultimi mesi, Samantha ne ha dette di tutte i colori ala sorellastra. È stata ospite in vari programmi televisivi di tutto il mondo. In Italia, ha chiacchierato con Barbara D’Urso a Domenica Live. In tutte le sue interviste un unico comune denominatore: Meghan sarebbe un’arrampicatrice sociale che ha organizzato tutto nei minimi dettagli. Parole non meno aspre sono arrivate anche nei confronti di Harry, definito un criceto. Gli insulti e le accuse, però, si sprecano. Così lo stop della security di Meghan, che ha chiuso tutti i ponti con la sorella.

Can’t believe the media is still inviting her, can’t wait for this jealousy fuelled so called half-sister to shut the f up #samanthamarkle Meghan Markle’s sister clashes with palace security after arriving unannounced https://t.co/oWAvNrTKMt

— Brenda (@littlebuttcheek) 6 ottobre 2018