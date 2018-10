Alita – Angelo della battaglia, slitta al 14 febbraio l’uscita al cinema

Ambientato diversi secoli nel futuro, Alita (Rosa Salazar) viene ritrovata nella “città discarica” di Iron City da Ido (Christoph Waltz), un cyber-doctor compassionevole che porta l’inconsapevole cyborg Alita nella sua clinica.

Quando Alita si sveglia non ha memoria di chi sia, né riconosce in alcun modo il mondo in cui si trova.

Tutto è nuovo per Alita, ogni esperienza è la sua “prima volta”.

Mentre impara ad ambientarsi nella sua nuova vita e nelle strade insidiose di Iron City, Ido cerca di proteggerla dal suo misterioso passato mentre il suo nuovo amico di strada, Yugo (Keean Johnson), si offre invece di aiutarla per riavere i suoi ricordi.

Quando i suoi affetti saranno esposti ad un grande pericolo la giovane cyborg scoprirà di possedere abilità di combattimento straordinarie che potrebbero essere utilizzate per salvare gli amici e la famiglia che ha imparato ad amare.

Determinata a scoprire la verità sulle sue origini, Alita partirà per un viaggio che la porterà ad affrontare le ingiustizie di questo mondo oscuro e corrotto, scoprendo che una giovane donna può cambiare il mondo in cui vive.